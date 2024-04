Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe, Luminita Odobescu, a participat, joi, la reuniunea ministrilor de Externe ai NATO, la Bruxelles, context in care a facut referire la sprijinul multidimensional si cuprinzator al Romaniei pentru Ucraina si la determinarea de a continua aceste eforturi, atat timp cat va fi…

- ”Rusia constituie o amenintare militara grava la adresa continentului nostru european si securitatii mondiale”, diagnosticheaza fostul premier belgian si indeamna la pregatiri pentru orice eventualitate. ”Daca vrem pace, trebuie sa ne pregatim de razboi”, subliniaza el. Aceasta pregatire si aceasta…

- Procurorul general ucrainean s-a aflat la Bruxelles pentru a le cere miniștrilor de justiție din UE sa sprijine eforturile țarii sale de a urmari penal crimele de razboi comise de Rusia in Ucraina, relateaza Euronews citat de Rador Radio Romania. Angajamentul este de a cauta probe și de a investiga…

- Razboi in Ucraina, ziua 723. In zilele de 14 și 15 februarie s-a desfașurat, la Bruxelles, Reuniunea miniștrilor aliați ai apararii din statele membre ale NATO și Reuniunea Grupului de contact pentru Ucraina (Ukraine Defense Contact Group).

- Uniunea Europeana va sabota economia Ungariei in cazul in care Budapesta blocheaza acordarea unui nou ajutor pentru Ucraina la summitul Consiliului European care are loc saptamana aceasta, arata un plan confidential elaborat de Bruxelles, citat de Financial Times, relateaza luni agentia Reuters. Documentul…

- Ministrul Afacerilor Externe, Luminita Odobescu, a afirmat, luni, inainte de participarea la Consiliul Afaceri Externe CAE , la Bruxelles, ca statele comunitare trebuie sa foloseasca toate mijloacele pentru a ajuta Ucraina aflata in razboi.In acest moment crucial este important sa folosim toate mijloacele…

- Ministrul Afacerilor Externe, Luminita Odobescu, participa, luni, la reuniunea omologilor din statele membre ale UE – Consiliul Afaceri Externe (CAE), care va avea loc la Bruxelles. Agenda reuniunii va include agresiunea Rusiei impotriva Ucrainei si situatia din Orientul Mijlociu, se precizeaza intr-un…

- Negocierile privesc indeplinirea mandatului șefului statului ucrainean, Volodimir Zelenski, in cadrul Declarației comune G7 privind sprijinul pentru Ucraina. Relațiile bilaterale dintre cele doua țari sunt ridicate la nivelul de parteneriat strategic. Este o continuare logica a acordurilor bazate pe…