Stiri pe aceeasi tema

- Astazi dimineața o postare de pe conturile social media ale președintelui Comisiei Europene, Ursula von den Leyen , a surprins: „La Kiev pentru a marca al doilea an de razboi al Rusiei impotriva Ucrainei. Si pentru a celebra rezistenta extraordinara a poporului ucrainean”. Impreuna cu ea mai calatoresc…

- Patru lideri occidentali au sosit sambata la Kiev pentru a-și arata solidaritatea cu Ucraina, in ziua cand se implinesc doi ani de la invazia pe scara larga a Rusiei, care a costat zeci de mii de vieți și a devastat economia țarii, relateaza Reuters.

- In cadrul Summitului pentru Securitate de la Munchen, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen , a facut anunțuri importante privind consolidarea capacitaților de aparare ale Uniunii Europene. Printre acestea, se numara prezentarea, in urmatoarele trei saptamani, a unui proiect ambițios destinat…

- Comisia Europeana va prezenta o propunere de strategie industriala de aparare in trei saptamani, a declarat sambata presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, si va deschide, de asemenea, un birou de inovare in domeniul apararii in Ucraina, informeaza Reuters preluat de Agerpres. "Europa…

- Occidentul nu trebuie sa renunțe la aprovizionarea Ucrainei cu arme și bani daca dorește ca Kievul sa reușeasca in razboiul sau impotriva Rusiei, a avertizat marți șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit Reuters, scrie Mediafax."Ucraina poate invinge in acest razboi, dar trebuie sa…

- Dezvaluirile au fost facute de catre Thierry Breton, comisar european din partea Franței, relateaza Politico. Potrivit politicianului, Trump a facut aceste afirmații in 2020, intr-un dialog cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la o intalnire de la Forumul Economic de la Davos.„Trebuie…

- Ungaria a semnalat ca ar putea ridica veto-ul sau la finanțarea de 50 de miliarde de euro din partea UE pentru Ucraina daca ajutorul este revizuit in fiecare an, a relatat Politico pe 9 ianuarie, citand trei diplomați UE.Finanțarea UE este cruciala pentru Ucraina, care a intrat in al treilea an calendaristic…

- Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a avut o prima reacție dupa ce UE a decis sa inceapa negocierile de aderare cu Ucraina și Republica Moldova.Liderii UE au decis sa deschida negocierile de aderare cu Ucraina și Republica Moldova și sa acorde statut de țara candidata Georgiei.…