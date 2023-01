Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al Serviciului European de Acțiune Externa al Uniunii Europene, Stefano Sannino, a declarat ca Vladimir Putin va intensifica atacurile impotriva civililor și a țintelor nemilitare din Ucraina avertizand ca Rusia „a trecut la un concept de razboi impotriva NATO și Occidentului”.

- Razboi in Ucraina, ziua 336. Guvernul Germaniei a decis trimiterea unui numar mic de tancuri in Ucraina si va autoriza livrarea de vehicule blindate de fabricatie germana de catre natiuni aliate, in cadrul acordului cu Statele Unite, afirma oficiali polit

- Razboi in Ucraina, ziua 319. In ciuda faptului ca Vladimir Putin a declarat o "incetare a focului" de-a lungul liniei de front, trupele rusești au continuat sa efectueze lovituri, susține Ucraina.

- Razboi in Ucraina, ziua 319. Luptele continua dupa ce Ucraina a respins apelul președintelui rus Vladimir Putin pentru o incetare temporara a focului pentru Craciunul ortodox, ca un truc cinic.

- Președintele rus Vladimir Putin a semnat marți un decret care interzice din februarie 2023 exporturile de petrol și produse petroliere catre țarile care impun un plafon de preț pentru importurile din Rusia.

- Statele Unite au lansat vineri un apel, pe un ton ironic, presedintelui rus Vladimir Putin la recunoasterea realitatii conflictului din Ucraina si retragerea trupelor sale dupa ce a folosit cuvantul "razboi", interzis in Rusia, in cursul unei conferinte de presa, noteaza AFP, citat de Agerpres.…

- Joi, in timpul unei conferinte de presa, Vladimir Putin a folosit intr-adevar cuvantul "razboi", asigurand ca doreste ca actualul conflict din Ucraina sa se termine "cat mai repede" posibil, relateaza Agerpres care citeaza AFP.Declansata pe 24 februarie, interventia rusa in Ucraina este denumita oficial…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat, miercuri, ca riscul unui razboi nuclear este in crestere, pe fondul conflictului din Ucraina, dar a insistat ca Rusia nu a ''innebunit'' si nu va folosi prima arma nucleara.