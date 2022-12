Stiri pe aceeasi tema

- Au fost raportate explozii la baza aeriana Engels, luni dimineața, la sute de kilometri departare de linia frontului, iar trei militari rusi au fost ucisi. Baza este situata in apropierea orasului Saratov, la aproximativ 730 km sud-est de Moscova. Aceasta a mai fost lovita pe 5 decembrie, atunci cand…

- UPDATE 1 Rusia este gata sa negocieze cu toate partile implicate in conflictul din Ucraina, dar Kievul si sustinatorii sai occidentali au refuzat sa ia parte la discutii, a declarat presedintele rus Vladimir Putin, informeaza Reuters. „Suntem gata sa negociem cu toti cei implicati in vederea unor solutii…

- UPDATE 1 Cel puțin 10 persoane au fost ucise in urma unor atacuri cu rachete rusești in ajunul Craciunului in orașul ucrainean Herson, relateaza CNN. Alte 58 de persoane au fost ranite in atacul pe care Kievul l-a condamnat ca fiind o crima gratuita. Guvernatorul regional al Hersonului, Iaroslav Yanushevych,…

- O serie de explozii s-au auzit luni dimineata la Kiev, capitala Ucrainei, potrivit unor martori din oras citati de Reuters si unor jurnalisti ai France Presse, in timp ce autoritatile regionale din nordul, estul si centrul Ucrainei au raportat de asemenea lovituri de rachete, informeaza Agerpres.ro.…