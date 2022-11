Stiri pe aceeasi tema

- Intensificarea atacurilor cu rachete ale Rusiei in Ucraina are rolul, partial, sa epuizeze capacitatea de aparare antiaeriana a Kievului si sa obtina in sfarsit dominatia cerului deasupra acestei tarii, a declarat sambata un inalt oficial al Pentagonului, transmite Reuters. In ultima saptamana, Rusia…

- Serviciile secrete britanice raporteaza ca forțele ucrainene de aparare aeriana reușesc din ce in ce mai bine sa doboare drone kamikaze Shaked, de fabricație iraniana, cu care Rusia a inceput sa suplineasca lipsa propriilor rachete. Acest lucru a fost afirmat in raportul Ministerului britanic al Apararii…

- Razboi in Ucraina, ziua 242. Rachete rusești au lovit sambata instalații energetice și de alta natura din Ucraina, provocand pene de curent in diferite regiuni, a anunțat Kievul, in timp ce autoritațile ruse de ocupație din orașul Herson au cerut civililor sa se evacueze. Forțele aeriene ucrainene au…

- Rusia a atacat ținte din Kiev cu drone și in noaptea care tocmai s-a incheiat. Explozii puternice s-au auzit in sudul țarii, dar și in localitați din regiunea ucraineana Sumi, din nord-est. Kievul a reacționat vehement dupa atacul cu drone kamikaze lansat de ruși. Numai in Kiev au murit cel puțin 4…

- UPDATE 10:00: - Rușii au probleme logistice dupa avarierea podului Kerci, arata serviciile secrete britanice in buletinul zilnic al situației de pe frontul din Ucraina.UPDATE 08:30 -Forțele ruse au lansat atacuri cu drone kamikaze asupra capitalei Ucrainei, Kiev, la primele ore ale dimineții. In oraș…

- Din punct de vedere militar, este cel puțin o dovada de prostie sa ataci ținte „la uscat” cu rachete antinava, așa cum face Rusia in Ucraina. Și asta deoarece, „din construcție”, o racheta antinava are capacitați limitate: scopul ei, dupa cum ii spune chiar numele, e sa atace nave. Pentru radarul intern…

- Razboi in Ucraina, ziua 222. Dupa infrangerea suferita de Rusia in orasul Lyman, Secretarul General al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat ca "Ucraina poate respinge atacurile Rusiei". Totodata, presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anuntat ca lupta

- Razboi in Ucraina, ziua 220. Zeci de oameni si-au pierdut viata, printre care si zece copii, astazi, dupa ce un convoi de masini civile a fost atacat in regiunea Herson de fortele ruse. Tot astazi, ministrul de Interne al Ucrainei a anuntat ca rusii au in