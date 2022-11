Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile rusesti de ocupatie sustin ca se pregatesc sa paraseasca orasul Nova Kahovka, locul unui baraj-cheie pe fluviul Nipru, la cateva zile dupa ce au cedat controlul orasului Herson fortelor ucrainene, relateaza dpa, preluat de Agerpres.

- Razboi in Ucraina, ziua 261. Rusia a testat o noua arma hipersonica Satan 2, in timp ce presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anuntat ca fortele armate au recuperat controlul asupra a zeci de localitati.

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat, joi seara, in discursul adresat natiunii, ca Va veni ziua in care vom vorbi si despre eliberarea Crimeei, informeaza News.ro . „De la 1 octombrie, peste 500 de kilometri patrati de teritoriu si zeci de asezari au fost eliberate de referendumul fals…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a semnat marți un decret prin care declara oficial „imposibila” perspectiva oricaror discuții intre Ucraina și liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, dar lasa ușa deschisa pentru discuții cu Rusia. Decretul a oficializat comentariile facute de Zelenski vineri,…

- Ministerul turc al externelor a transmis sambata, 1 octombrie, ca respinge decizia Rusiei de anexare a regiunilor ucrainene Donețk, Luhansk, Herson și Zaporojie, amintind ca nu a recunoscut nici anexarea Crimeei din 2014, relateaza Reuters . „Aceasta decizie, care constituie o incalcare grava a principiilor…

- Razboi in Ucraina, ziua 188. Autoritațile militare ucrainene au anunțat oficial operațiuni ample in sudul țarii, dar armata rusa a afirmat la scurt timp ca a respins "tentative de ofensiva" in regiunile Herson si Nikolaev si ca a produs "pierderi grele" f

