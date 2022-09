Stiri pe aceeasi tema

- Se așteapta ca președintele rus Vladimir Putin sa anunțe vineri ca Rusia anexeaza alte patru regiuni din Ucraina, dupa o serie de referendumuri pe care Occidentul le-a denunțat ca „false și ilegitime”, organizate in ultima saptamana in zonele ocupate ale țarii. Președintele rus Vladimir Putin este așteptat…

- Sambata seara, bombardamentele au lovit sudul Ucrainei, in timp ce Rusia a incercat sa isi apere razboiul de sapte luni la Natiunile Unite, chiar daca incearca sa escaladeze conflictul.

- Razboi in Ucraina, ziua 208. Rusia si-a intensificat atacurile in estul si sud-estul Ucrainei si au lovit tinte din 24 de localitati. In acelasi timp, trupele ucrainene au respins opt ofensive si au ucis sute de militari rusi.

- Razboi in Ucraina, ziua 200. Cel mai inalt oficial susținut de Rusia in regiunea Harkov, Vitaly Ganchev, a oferit o evaluare sumbra a situației dupa un avans rapid al Ucrainei in mare parte din regiune. El le recomanda civililor sa paraseasca regiunea Har

- Generalul Valeri Zalujni, șeful militar al Ucrainei a avertizat cu privire la amenințarea ca Rusia sa foloseasca arme nucleare in Ucraina, ceea ce ar crea riscul unui conflict nuclear „limitat” cu alte puteri, potrivit unui articol de opinie publicat de agenția de știri de stat a

- Rusia si-a intensificat atacurile in Donetk (estul Ucrainei) in ultimele cinci zile, intr-o miscare ce ar putea viza atragerea fortelor ucrainene si zadarnicirea unui eventual contraatac al acestora, a anuntat sambata Ministerul Apararii britanic, potrivit Reuters. ”Exista o posibilitate realista ca…

- Rusia se pregatește și ar putea anunța chiar in aceasta saptamana organizarea unui referendum in regiunile ocupate din Ucraina cu scopul de a anexa apoi aceste teritorii, a declarat, miercuri, purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby.

- Razboi in Ucraina, ziua 176. Serghei Aksjonov, guvernatorul rus al regiunii Crimeea, a declarat ca Serviciul Federal rus de Securitate (FSB) a arestat sase membri ai unei celule coordonate de pe teritoriul Ucrainei pentru a comite acte de sabotaj in Crime