- Eventuala utilizare a armelor nucleare de catre Rusia in conflictul cu Ucraina ar atrage "consecinte severe", a avertizat, marti seara, secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, dupa o serie de afirmatii ale liderilor de la Moscova.

- In cea de-a 216-a zi de la declanșarea invaziei, forțele ucrainene și cele rusești sunt implicate in lupte grele in diferite parți ale Ucrainei, in timp ce referendumurile organizate de Rusia in patru regiuni pe care Moscova spera sa le anexeze se apropie de final. Președintele rus Vladimir Putin se…

- SUA vor raspunde decisiv oricarei utilizari de catre Rusia a armelor nucleare impotriva Ucrainei si au transmis Moscovei explicit ca se va confrunta cu "consecinte catastrofale", a declarat duminica Jake Sullivan, consilier pentru securitate nationala al Casei Albe, relateaza Reuters.

- „Ei știu ca vor exista consecințe severe. Nu voi detalia exact cum vom reacționa, asta depinde de ce fel de arme de distrugere in masa ar putea folosi”, a spus Stoltenberg.Afirmațiile sale vin dupa ce președintele rus Vladimir Putin a evocat din nou, miercuri, intr-un discurs, spectrul folosirii armelor…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a denuntat miercuri ”retorica nucleara periculoasa” a presedintelui rus Vladimir Putin, care s-a declarat pregatit sa utilizeze ”toate mijloacele” arsenalului sau contra Occidentului. ”Este vorba despre o retorica nucleara periculoasa. Nu este ceva nou,…

- Rusia se afla intr-o situație tot mai delicata pe plan diplomatic legat de razboiul ce-l duce in Ucraina, concomitent cu eșecurile inregistrate de armata rusa pe fronturile din sudul și estul Ucrainei. Vladimir Putin, care la recentul summit de la Samarkand (Uzbekistan) a incercat sa obțina sprijin…