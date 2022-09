Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski incearca sa-i convinga pe ruși sa se revolte impotriva propriei conduceri, dupa decretul semnat de Vladimir Putin pentru mobilizare parțiala. Zelenski ii indeamna pe ruși sa protesteze sau sa fuga, pentru a nu ajunge victime ale razboiului. Fii la…

- Razboi in Ucraina, ziua 195. Consilierul președintelui Volodimir Zelenski i-a sfatuit pe locuitorii din Crimeea sa pregateasca provizii și adaposturile aeriene deoarece armata ucraineana face planuri pentru o contraofensiva in teritoriul ocupat de ruși.

- Razboi in Ucraina, ziua 192. Situatia de la Zaporojie este departe de a se fi calmat. Ucrainenii au atacat o baza militara rusa din apropierea centralei nucleare, iar rusii au dat ultimatum celor 5 inspectori AIEA sa plece in 24 de ore. Lupte grele se dau

- Razboi in Ucraina, ziua 183. Cel puțin 15 persoane au fost ucise și zeci de persoane au fost ranite miercuri, in urma unui atac cu rachete rusești asupra unei gari ucrainene, a declarat președintele Volodimir Zelenski, in timp ce Ucraina a marcat aniversa

- Razboi in Ucraina, ziua 153. Guvernul Olaf Scholz a acuzat, luni seara, Rusia ca invoca "pretexte" pentru a forta Occidentul sa nu mai sustina militar Ucraina, subliniind ca decizia de reducere a fluxului de gaz este "politica", fara a avea cauze tehnice.

- Razboi in Ucraina, ziua 137. Cel puțin patru civili au fost uciși, sambata, de o lovitura efectuata de armata rusa asupra orașului Siversk din regiunea Donețk. De asemenea, rușii au bombardat puternic localitatea Drujkivka, situata tot in Donețk, unde au

- Liderii statelor puternic industrializate din Grupul G7 au anuntat luni, cu ocazia summitului din Germania, asistenta financiara de 28 de miliarde de euro destinata Ucrainei si intensificarea sanctiunilor impotriva Rusiei, anunța mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Razboi in Ucraina, ziua 122. Dupa ce au cucerit orasul Sievierodonetsk, armata lui Putin au patruns in orasul Lisichansk unde duc acum lupte de strada. De asemenea, zeci de rachete rusesti lansate din nordul Marii Negre au lovit vestul si nordul Ucrainei.