UPDATE 1 Rusia pregatește terenul pentru anexarea teritoriului ucrainean, in timp ce incearca sa stabileasca un control total asupra caștigurilor sale din est, potrivit serviciilor secrete americane citate de Sky News. Casa Alba afirma ca Moscova se pregatește sa instaleze oficiali ilegitimi in zonele aflate sub controlul sau in estul Ucrainei, sa stabileasca rubla ca moneda […] Articolul Razboi in Ucraina, ziua 147. Zelenski continua epurarile in serviciul de securitate al Ucrainei UPDATE Rusia se pregatește de impunerea rublei in teritoriile ocupate