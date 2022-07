Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 121. Statele Unite au anunțat o noua tranșa de asistența militara acordata Ucrainei in valoare de 450 de milioane de dolari. Consiliul European a decis joi acordarea statutului de țara candidata la aderarea la UE pentru Ucraina și

- Ucrainenii anunța ca au lansat atacuri aeriene asupra garnizoanei ruse instalate in Insula Șerpilor și le-au provocat pierderi semnificative forțelor Moscovei. Imagini din satelit furnizate de Planet Skysat și Maxar arata mai multe suprafețe arse, efecte ale loviturilor ucrainenilor, de ieri și de zilele…

- Sute de persoane au fost evacuate din orașele ocupate de forțele ruse, din regiunea Harkov, deși ucrainenii se lauda cu respingerea ofensivei de acolo.Civilii au fost evacuați luni (30 mai) din estul și nordul regiunii Harkov, unde unele orașe și sate raman sub controlul Rusiei. Sub coordonarea Crucii…

- Ucraina a intrat in a 93-a zi de razboi cu Rusia. Președintele Volodimir Zelenski acuza trupele lui Vladimir Putin de genocid in Donbas, rușii bombardand mai multe orașe și sate din regiunea estica. Noua persoane au fost ucise in Harkov, inclusiv in copil de 5 luni. Forțele ruse și-au reluat atacul…

- Fostul președinte al Rusiei, Dmitri Medvedev, a acuzat Statele Unite, miercuri, ca poarta un „razboi prin interpuși” impotriva Rusiei, dupa ce Camera Reprezentanților a aprobat un nou pachet de ajutor pentru Ucraina, de 40 de milairde dolari, relateaza Reuters.

- Ucraina trece la contraofensiva in regiunea Harkov și reușește sa respinga avansul trupelor rusești. De asemenea, a fost taiat o parte din fluxul de gaze rusești catre Europa și se duc lupte intense cu rușii care ocupa Insula Șerpilor.

- Razboi in Ucraina, ziua 77. Belarus iși va desfașura forțele speciale la frontiera cu Ucraina, deoarece „Statele Unite și aliații lor continua sa iși sporeasca prezența militara la granițele statului", anunța șeful Statului Major General al Forțelor Armat

- „De acum, credem ca Moscova ar putea incerca sa organizeze o „Republica Populara Herson” in regiunea Herson din sudul Ucrainei”, a declarat ambasadorul SUA la OSCE, Michael Carpenter. In plus, el a menționat, citand informații recente, ca Rusia va incerca sa includa așa-numitele „DPR” și „LPR” in membrii…