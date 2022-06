Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 125. Rusia a lansat, luni, un atac cu rachete asupra unui centru comercial din Kremenciuk, regiunea Poltava. Cel puțin 10 persoane au murit și 40 au fost ranite. Liderii G7 anunta sustinere financiara pentru Ucraina si intensificar

- Razboi in Ucraina, ziua 125. Rusia a lansat, luni, un atac cu rachete asupra unui centru comercial din Kremenciuk, regiunea Poltava. Cel puțin 10 persoane au murit și 40 au fost ranite. Liderii G7 anunta sustinere financiara pentru Ucraina si intensificar

- Ministerul britanic al Apararii sustine ca Rusia ar fi inregistrat in primele trei luni de razboi in Ucraina "un numar de morti similar" cu cel inregistrat de Uniunea Sovietica in timpul celor noua ani de razboi in Afganistan. "O combinatie de tactici slabe de nivel scazut, acoperire aeriana limitata,…

- Ministerul britanic al Apararii a transmis, potrivit unui raport publicat sambata, ca Rusia a fost obligata sa-si regrupreze trupele dupa ce rusii nu au reusit sa avanseze suficient in zona de nord-est a Ucrainei.

- Ministerul britanic al Apararii a transmis, potrivit unui raport publicat sambata, ca Rusia a fost obligata sa-si regrupreze trupele dupa ce rusii nu au reusit sa avanseze suficient in zona de nord-est a Ucrainei.

- Presedintele rus Vladimir Putin ar putea ordona trupelor sale sa se consolideze, sa sape transee si sa devina ”o excrescenta canceroasa” in Ucraina, dupa ce toate obiective principale au esuat, a avertizat ministrul britanic al Apararii, Ben Wallace, intr-un interviu oferit Sky News.

- Ministerul rus al Apararii reacționat, marți, la o declarație facuta de ministrul Apararii din Marea Britanie James Heappey care a spus la BBC ca „este complet legitim” ca Ucraina sa lanseze lovituri in Rusia cu arme furnizate de guvernul de la Londra, potrivit The Guardian. Ministerul rus al Apararii…

- Ministrul de externe al Ucrainei, Dmytro Kuleba, arunca, la finalul participarii sale la reuniunea miniștrilor de externe ai NATO, care a avut loc la Bruxelles, o adevarata bomba: „Rușii violeaza copii, nu știu daca puteți sa ințelegeți ce inseamna asta. Am vazut pozele de la Bucha, am vorbit cu oameni…