Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 447. Președintele Franței confirma ca țara sa iși menține disponibilitatea de a furniza muniție Ucrainei și de a-i instrui pe piloții Kievului. Macron s-a aratat reticent cu privire la posibilitatea livrarii de avioane militare și

- Operatiunea militara a Rusiei impotriva Ucrainei este „foarte dificila”, dar va continua, a informat agentia de presa Tass, citand declaratii ale purtatorului de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, pentru un post de televiziune bosniac, informeaza Reuters. Rusia a reusit sa deterioreze grav masina…

- Forțele ruse au lansat, in noaptea de duminica spre luni, un nou val de atacuri cu drone și rachete in mai multe zone din Ucraina, inclusiv asupra Kievului. Autoritațile ucrainene au anunțat ca apararea aeriana a doborat toate dronele lansate de Rusia, insa resturi ale acestora au avariat cladiri rezidențiale,…

- Rusia a lansat un val de atacuri pe scara larga asupra Kievului și a intregii Ucraine, provocand raniți și pagube, au declarat oficialii luni, in timp ce Moscova se pregatește pentru sarbatoarea de Ziua Victoriei, care marcheaza aniversarea infrangerii Ge

- Presedintele Volodimir Zelenski, care face turul tarii si merge in zonele sensibile inainte de contraofensiva asteptata a Kievului, s-a adresat miercuri seara ucrainenilor din ceea ce pare a fi un tren, in conditiile in care in cursul zilei a fost in nord-vestul tarii, la granita cu Belarus, pentru…

- Fortele ruse au atacat sudul Ucrainei in noaptea de luni spre marti cu 17 drone kamikaze de fabricatie iraniana, care au fost lansate ‘probabil’ de pe coasta de est a Marii Azov, in timp ce apararea antiaeriana a Comandamentului operativ Sud a reusit sa doboare 14 dintre ele, impiedicandu-le sa-si atinga…

- In noaptea de luni spre marți, armata lui Putin au lansat 15 drone asupra teritoriului Ucrainei, a carei aparare antiaeriana a reusit sa doboare 14 din aceste aparte, au informat fortele armate ucrainene pe contul lor de Facebook , transmite EFE și Agerpres. ”In timpul noptii, dusmanul a trimis 15 drone…

- Ucraina anunta luni ca a doborat 13 dintre cele 15 drone explozive de fabricatie iraniana lansate de catre Rusia in noaptea de duminica spore luni, si subliniaza ca livrarile in domeniul apararii antiaeriene din Occident au ajutat-o sa infrunte aceasta amenintare de mai multe saptamani, relateaza AFP.…