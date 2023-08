Stiri pe aceeasi tema

- Un medic a fost ucis, iar o asistenta a fost ranita marti, in urma bombardarii unui spital din orasul Herson, din sudul Ucrainei, au declarat oficiali regionali, citati de News.ro . „Astazi, la 11:10, inamicul a lansat un alt atac asupra locuitorilor pasnici ai comunitatii noastre”, a scris seful administratiei…

- Razboi in Ucraina, ziua 521. Rușii au atacat cu rachete orașul ucrainean Dnipro, unde cel puțin 9 oameni au fost raniți din cauza avarierii unui bloc de locuințe. Atacul rușilor a vizat și cartierul general al Serviciului de Securitate al Ucrainei din Dni

- Razboi in Ucraina. Rușii au atacat din nou regiunea Odesa și de aceasta data ar fi fost țintite doua porturi situate pe Dunare – Reni și Ismail, aflate in apropierea graniței dintre Romania și Ucraina. O explozie puternica s-a produs luni dimineata chiar langa granița Romaniei. Totul dupa ce forțele…

- UPDATE 8:00 O inregistrare video distribuita pe canalele de Telegram rusești arata ca forțele armate ale Moscovei au apelat la ceea ce pare o fi o lovitura cu sistemul cu capacitate duala „Iskander” pentru a distruge un cap de pod creat de trupele ucrainene peste Nipru, in regiunea Herson și imediata…

- Continue reading LIVE TEXT | Razboi in Ucraina. Lovitura ucraineana din 22 iunie asupra podului Chongar a fost mult mai grava decat s-a raportat inițial. Prigojin ataca forțele Ministerului Apararii din Rostov-pe-Don at Info real.

- Un oficial instalat de Rusia a recunoscut duminica ca Ucraina a recucerit un sat din sudul regiunii Zaporojie, prima victorie pe acest front de cand și-a lansat contraofensiva la inceputul acestei luni, transmite The Guardian.

- O persoana a carei casa fusese inundata in Herson a murit și cel puțin 6 au fost ranite in timpul operațiunilor de evacuare de joi. Rușii au inceput sa bombardeze exact pe parcursul acestor operațiuni.

- Razboi in Ucraina, ziua 449. Trei persoane, inclusiv un copil, au fost ucise, iar altele sunt in stare grava in urma unui atac cu rachete atribuit Rusiei produs in regiunea ucraineana Herson, iar alte cinci persoane au murit in urma atacurilor fortelor uc