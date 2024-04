Stiri pe aceeasi tema

- Rușii au inceput sa bombardeze masiv pozițiile ucrainene de langa New York, o localitate din regiunea Donețk ce poarta același nume cu metropola americana. Imagini ale bombardamentelor au fost publicate pe rețelele sociale.

- Trei rachete rusești au zguduit centrul orașului Cernihiv, unde au fost uciși și raniți mai mulți civili. Autoritațile ucrainene au emis o avertizare de raid aerian in noua regiuni nordice și centrale din Ucraina, dupa ce in aceasta dimineața ar fi avut loc un atac ucrainean pe un aerodrom din Crimeea…

- Trupele ruse au atacat in șase sectoare ale frontului in ultimele 24 de ore, fiind mai active in Novopavlivka și Bahmut și folosind aviația pentru a sprijini atacurile in trei zone de operațiuni, a anunțat marți dimineața Statul Major ucrainean. 56 de lupte s-au dat in intervalul menționat. Rușii au…

- Forțele ruse au lansat in noaptea de miercuri spre joi un atac cu drone asupra Zaporojie și Harkov, iar in orașe s-au auzit mai multe explozii, au anunțat autoritațile ucrainene. In Zaporojie, rușii au țintit casele civile, iar doua femei au fost ranite, a spus șeful administrației militare regionale…

- Comisia de ancheta creata de Consiliul ONU pentru Drepturile Omului dupa declansarea invaziei Rusiei in Ucraina a gasit noi probe ca autoritatile ruse au comis crime de razboi. Anchetatorii descriu ''tratamentele groaznice'', inclusiv batai si violuri, aplicate prizonierilor de razboi ucraineni in mai…

- Razboi in Ucraina, ziua 742. Un atac cu rachete rusești asupra unui sat din regiunea ucraineana Harkov a ucis un barbat și a ranit alte șapte persoane, intre care patru adolescenți, au declarat oficialii locali.

- Biroul Procurorului General al Ucrainei informeaza ca, de la inceputul invaziei ruse la scara larga, au fost documentate 16.140 de infractiuni impotriva securitații naționale si au fost inregistrate 124.403 crime de razboi comise de ocupantii rusi, relateaza Armia Inform citat de Rador Radio Romania.In…

- O alerta aeriana a fost declanșata in regiunile de est, centru și sud, dupa ce rușii au lansat mai multe atacuri cu drone Shahed asupra Ucrainei. Autoritațile ucrainene au anunțat ca apararea antiaeriana opereaza in regiunea Kiev. In replica, autoritațile ruse au transmis ca a fost respins un atac masiv…