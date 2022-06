Stiri pe aceeasi tema

- Primarul orasului Mikolaiev, din sudul Ucrainei, Oleksandr Sienkevych, a indemnat locuitorii orasului sa plece, transmite CNN. “Sugerez tuturor celor care doresc sa ramana in viata sa paraseasca orasul. Aproximativ 230.000 de oameni sunt in orasul Mikolaiev acum”, a spus primarul. Rutele de evacuare…

- Sectia crimelor impotriva umanitatii si crimelor de razboi din cadrul Parchetului National francez Antiterorist (PNAT) a deschis o ancheta, in urma uciderii in Ucraina a jurnalistului francez Frederic Leclerc-Imhoff, acreditat de catre postul BFMTV, relateaza AFP. Frederic Leclerc-Imhoff, un jurnalist…

- Primul soldat rus judecat pentru crime de razboi in Ucraina a fost condamnat la inchisoare pe viața, scrie The Guardian. Vadim Sisimarin, de 21 de ani, a fost condamnat pentru uciderea lui Oleksandr Șelipov, in varsta de 62 de ani, in satul Chupakhivka din nord-estul Ucrainei, la 28 februarie. El pledase…

- Ucraina a avut ajutor din partea Statelor Unite cand a tintit, cu succes, cu rachete de croaziera pretioasa nava de razboi a Rusiei, Moskva, luna trecuta, afirma surse citate de CNN. Crucișatorul Moskva s-a scufundat pe 14 aprilie, dupa ce a fost lovita de doua rachete ucrainene – un eșec militar de…

- Bombardamente puternice ale armatei ruse au fost, in cea de-a cincizeci și doua zi de razboi in Ucraina, in jurul Kievului, la Lviv și in regiunea de centru și vest a Ucrainei. In jur de 3.000 de soldați ucraineni au murit și alți 10.000 au fost raniți de la debutul invaziei, potrivit președintelui…

- Garzile de frontiera ucrainene au anuntat ca au impiedicat aproape 2.200 de barbati recrutabili sa paraseasca teritoriul Ucrainei, in conditiile in care, de la inceputul razboiului cu Rusia, barbatii intre 18 si 60 ani au interdictie de iesire din tara, relateaza Agerpres, conform dpa. Femeile si copiii…

- Forțele rusești incearca sa strapunga apararea ucraineana in Izum, in Harkov, in estul Ucrainei, prin relocarea unor unitați suplimentare in zona, incercand totodata sa stabileasca un control total asupra orașului Mariupol, spune armata ucraineana in raportul de dimineața. De asemenea, retragerea rușilor…

- Parchetul National francez Antiterorist (PNAT) a transmis, marti, ca a deschis trei noi anchete cu privire la ”crime de razboi” cu privire la fapte comise in prejudiciul cetatenilor francezi in Ucraina, in urma invaziei Ucrainei de catre Rusia, relateaza AFP. Faptele vizate ar fi fost comise la Mariupol,…