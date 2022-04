Orașul Mariupol a cazut in mainile rușilor, iar Uzina Azovstal urmeaza și ea. Intr-un mesaj postat pe social media joi dimineața, 21 aprilie, liderul cecen Ramzan Kadirov a promis ca ultima reduta a Batalionului Azov va fi sub control rusesc pana la sfarșitul zilei! La asaltul asupra Azovstal iau parte și temutele trupe Spetsnaz, unitatea […] The post RAZBOI IN UCRAINA. Ofensiva totala asupra „Azovstal” declanșata de trupele Spetsnaz și cecenii lui Kadirov! / Șoigu, chemat de Putin la Kremlin! - VIDEO first appeared on Ziarul National .