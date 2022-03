Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Internationala de Justitie de la Haga a ordonat miercuri Rusiei sa suspende invadarea Ucrainei. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a cerut Rusiei sa se conformeze „imediat” deciziei Curții de la Haga, scrie digi24.ro

- Razboi in Ucraina, ziua a 21-a. Razboiul din Ucraina continua, iar rușii dau in continuare dovada ca nu au pic de mila fața de civili. Cel puțin 10 ucraineni au fost uciși in aceasta dimineața in timp ce stateau la coada pentru a cumpara paine.

- Razboiul dintre Rusia și Ucraina a inceput de 11 zile, iar oamenii traiesc un adevarat coșmar. Vladimir Putin a declarat care este unul dintre principalele motive pentru care a decis sa inceapa aceasta lupta. Statele Unite ale Americii au ajutat Kievul sa se inarmeze nuclear.