Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 84. Seful grupului de lupta NATO in Romania a explicat pentru Antena 3 stadiul operațiunilor desfașurate de grupul tactic de militari francezi si americani care se antreneaza alaturi de militarii romani in tara noastra.

- Dupa negocierile dintre soldații ucraineni aflați in combinatul siderurgic Azovstal din Mariupol cu forțele Republicii Populare Donețk este planificata evacuarea raniților de pe teritoriul uriașei uzine. Potrivit fondatorului batalionului Vostok al Republicii Populare Donețk (RPD), Alexandr Hodakovsky,…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a transmis luni „sustinerea deplina” a Romaniei pentru Curtea Penala Internationala si pentru investigarea imediata a crimelor de razboi și a crimelor impotriva umanitatii, comise in teritoriile ocupate de Rusia pe durata agresiunii.

- Ministrul Afacerilor Externe Bogdan Aurescu, afirma ca exista "indicii clare" ca in Ucraina au avut loc crime de razboi, acesta fiind motivul pentru care Romania s-a alaturat altor zeci de state care au sesizat Curtea Penala Internationala cu privire la actiunile Rusiei in Ucraina. "Trebuie sa facem…

- Ministrul Apararii Naționale, Vasile Dincu, a declarat miercuri seara, 23 martie, la Antena 3, ca proiectul de lege care putea constitui baza legala pentru instaurarea așa numitei situații de criza in Romania, in contextul invadarii Ucrainei de catre Rusia, și care prevedea, printre altele, ca barbații…

- Razboi in Ucraina, ziua 11. Evacuarea civililor din orasul Mariupol, oras devastat de bombardamente a inceput. Negocierile dintre Ucraina si Rusia, programate pentru acest weekend, au fost amanate, in timp ce presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a amenint

