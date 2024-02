La date de 24 februarie 2024 se implinesc doi ani de la invazia pe scara larga a Rusiei in Ucraina. Conflictul in curs de desfasurare a readus in atentie amenintarea regionala reprezentata de revansismul rusesc si prezinta provocari la adresa securitatii si stabilitatii in toata lumea, nu doar la granita cu Romania. Kievul, dependent de […] The post Doi ani de razboi in Ucraina. Disperarea la care a ajuns Kievul. Costurile-record ale conflictului de langa Romania first appeared on Ziarul National .