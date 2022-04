Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 58. Este Vinerea Mare, iar un armistitiu nu se intrevede intre Rusia si Ucraina, doua tari ortodoxe in plin razboi si in prag de Paste. Volodimir Zelenski a cerut excluderea Rusiei din FMI si Banca Mondiala. Ministrul ucrainean de

- Razboi in Ucraina, ziua 58. Este Vinerea Mare, iar un armistitiu nu se intrevede intre Rusia si Ucraina, doua tari ortodoxe in plin razboi si in prag de Paste. Volodimir Zelenski a cerut excluderea Rusiei din FMI si Banca Mondiala. Ministrul ucrainean de

- Razboi in Ucraina, ziua 58. Este Vinerea Mare, iar un armistitiu nu se intrevede intre Rusia si Ucraina, doua tari ortodoxe in plin razboi si in prag de Paste. Volodimir Zelenski a cerut excluderea Rusiei din FMI si Banca Mondiala. Ministrul ucrainean de

- Ziua 57 de cand Rusia a invadat Ucraina. Președintele rus Vladimir Putin a facut un anunț triumfator: „Finalizarea sarcinii militare de eliberare a Mariupolului este o mare realizare”. Vladimir Putin susține ca Mariupol a fost cucerit Vladimir Putin, președintele Rusiei, a renunțat la planul de a lua…

- RAZBOI in UCRAINA, ziua 13: Zelenski apare in biroul sau din Kiev. Rusia anunța pentru marți incetari ale focului in mai multe orașe din Ucraina RAZBOI in UCRAINA, ziua 13: Zelenski apare in biroul sau din Kiev. Rusia anunța pentru marți incetari ale focului in mai multe orașe din Ucraina Potrivit oficialilor…

- Razboi in Ucraina, ziua 11. Evacuarea civililor din orasul Mariupol, oras devastat de bombardamente a inceput. Negocierile dintre Ucraina si Rusia, programate pentru acest weekend, au fost amanate, in timp ce presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a amenint

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a declarat miercuri ca Moscova ramane decisa sa obtina demilitarizarea Ucrainei si ca ar trebui sa existe o lista precisa cu arme care sa nu poata fi desfasurate niciodata pe teritoriul ucrainean, transmite Reuters. „Trebuie identificate tipuri specifice de arme…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat sambata, 26 februarie, ca armata Rusiei va incerca sa atace și sa puna mana pe capitala Kiev in cursul nopții, in timp ce bombardamente violente vizeaza capitala Ucrainei. „In aceasta noapte, inamicul iși va folosi toata puterea pentru a ne sparge…