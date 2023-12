Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al armatei israeliene anunțat numarul ostaticilor deținuți de gruparea terorista Hamas in Fașia Gaza a ajuns a ajuns la 138, in timp ce autoritațile sanitare ale Hamas din enclava afirma ca bilanțul morților in urma atacurilor israeliene a crescut la 16.248, dintre care peste 7.000…

- Fortele de infanterie israeliene sustinute de avioane de vanatoare au luat cu asalt marti Khan Younis, principalul oras in sudul Fasiei Gaza, si in prezent duc lupte intense la sol, a anuntat marti armata israeliana, in ceea ce a calificat drept cea mai intensa zi de lupte din cele cinci saptamani de…

- Armata israeliana a anuntat ca de la incheierea armistitiului cu Hamas, vineri dimineata, a efectuat lovituri aeriene impotriva a peste 200 de tinte din intreaga Fasie Gaza, in timp ce Ministerul Sanatatii din enclava spune ca atacurile s-au soldat cu cel putin 109 morti, relateaza AFP, conform news.ro."De…

- Ministerul Sanatatii al administratiei Hamas din Fasia Gaza a declarat joi ca armata israeliana a desfasurat buldozere la spitalul Al-Shifa, unde s-ar afla un obiectiv militar al miscarii islamiste palestiniene, relateaza AFP.

- Armata israeliana continua operațiunile in zona spitalului Al-Shifa, sub care s-ar afla centrul de comanda al organizației teroriste Hamas. Manevrele complexe vizeaza ieșirile din tunelurile care se afla sub cladire.

- Razboi in Israel, ziua 40 | Ministerul Sanatatii al Hamas a denuntat marti o "inscenare nereusita" dupa ce armata israeliana a declarat ca are "dovezi" care arata ca luptatorii Hamas au tinut ostatici intr-un spital pentru copii din Gaza, transmite AFP.

- Medicii din Gaza spun ca pacienții care sosesc la spitale prezinta semne de boala cauzate de supraaglomerare și de condițiile sanitare precare, dupa ce peste 1,4 milioane de persoane și-au parasit casele pentru a merge in adaposturi temporare in urma celui mai puternic bombardament israelian din istorie,…

- Fortele de Aparare ale Israelului (IDF) afirma ca au ucis un membru de rang inalt al gruparii teroriste Hamas intr-un raid aerian efectuat in Fasia Gaza in cursul noptii. Este vorba de seful fortelor aeriene al Hamas, potrivit Times of Israel.