- Armata israeliana a declarat ca a reluat vineri luptele impotriva Hamas in Gaza, dupa ce a acuzat gruparea militanta palestiniana ca a incalcat armistițiul temporar de șapte zile prin atacuri spre teritoriul israelian, relateaza Reuters.

- STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format „live text”, principalele știri legate de razboiul din Israel.Armata israeliana a declarat ca a reluat vineri luptele impotriva Hamas in Gaza, dupa ce a acuzat gruparea militanta palestiniana ca a incalcat armistițiul temporar de șapte zile prin atacuri…

- Israelul și Hamas au convenit joi sa prelungeasca armisitițiul cu cel puțin inca o zi, cu cateva minute inainte de expirarea acestuia, relateaza Reuters. Armata israeliana a precizat ca armistițiul va continua, in timp ce mediatorii fac demersuri pentru eliberarea mai multor ostatici deținuți in Gaza…

- Forțele de Aparare Israelului spun ca un numar de soldați sunt ușor raniți dupa ce au fost atacați de Hamas in nordul Fașiei Gaza, in ceea ce pare a fi prima incalcare grava a incetarii focului. Hamas acuza IDF ca a incalcat mai intai incetarea focului.Potrivit IDF, trei dispozitive explozive au…

- Sirenele israeliene care avertizeaza asupra unor atacuri aeriene au pornit in apropierea graniței cu Fașia Gaza la cateva minute dupa intrarea in viigoarea a armistițiului de patru zile convenit de Israel și Hamas, potrivit Reuters, informeaza Mediafax.Armata israeliana a pornit vineri sirenele in…

- Soldații israelieni au gasit un tunel folosit de militanții Hamas la spitalul Al Shifa din Gaza, a declarat armata, in timp ce ONU și-a exprimat ingrijorarea ca niciun ajutor nu va fi livrat vineri palestinienilor prin punctul de trecere Rafah, scrie Reuters. Armata a publicat o inregistrare video care…

- Premierul Benjamin Netanyahu a declarat duminica, 12 noiembrie, ca Israelul a oferit combustibil spitalului Al Shifa din Gaza, care și-a suspendat activitatea dupa ce a ramas fara combustibil, dar ca militanții Hamas au refuzat sa-l primeasca, relateaza Reuters și Sky News.Netanyahu a fost intrebat…

- Luptele de strada au facut ravagii in orașul Gaza, luptatorii Hamas folosind tuneluri pentru a prinde in ambuscada forțele israeliene. In același timp, Statele Unite au declarat ca palestinienii trebuie sa guverneze Fișia Gaza dupa razboi, contrazicind comentariile israeliene potrivit carora ar controla…