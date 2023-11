Stiri pe aceeasi tema

- Armata israeliana a anuntat joi seara ca a incercuit orasul Gaza, la o saptamana de la inceperea operatiunii sale terestre in Fasia Gaza contra miscarii islamiste palestiniene Hamas, transmite AFP, citata de Agerpres. „Soldatii nostri au realizat incercuirea orasului Gaza, centrul organizatiei teroriste…

- Armata israeliana a anuntat joi seara ca a incercuit orasul Gaza, la o saptamana de la inceperea operatiunii sale terestre in Fasia Gaza contra miscarii islamiste palestiniene Hamas, transmite AFP. ''Soldatii nostri au realizat incercuirea orasului Gaza, centrul organizatiei teroriste Hamas'', a declarat…

- Armata israeliana a transmis miercuri, 1 noiembrie, ca bombardamentul asupra taberei de refugiați Jabalia a provocat prabușirea unei cladiri in tunelurile in care opereaza militanții gruparii islamiste palestiniene Hamas, admițand ca victimele in randul civililor sunt "cu adevarat tragice", relateaza…

- ONU a subliniat miercuri din nou ca situația din teritoriul palestinian este tot mai grava și a anunțat ca va fi forțata sa-și opreasca operațiunile in Gaza, intrucat va ramane fara combustibil incepand de miercuri seara. La randul sau, OMS a anunțat ca cel puțin 171 de atacuri au fost comise asupra…

- Cel puțin 199 de persoane sunt ținute ostatice in Gaza, au anunțat luni reprezentanții armatei israeliene, potrivit Sky News. Cel puțin 199 de oameni sunt ținuți ostatici de Hamas in Gaza, susțin israelienii. Inițial, se estima ca intre 100 și 120 de persoane au fost capturate de gruparea palestiniana.…

- Armata israeliana se pregateste pentru un ”atac coordonat si integrat din aer, pe mare si terestru” impotriva pozitiilor teroristilor Hamas din Fasia Gaza, potrivit unui anunț facut public sambata seara, transmite DPA. ”Batalioane si soldati sunt desfasurati peste tot in tara si sunt pregatiti sa sporeasca…

- Numarul persoanelor decedate in Israel din cauza atacului lansat sambata de miscarea palestiniana Hamas a urcat la cel putin 1.200, a anuntat miercuri dimineata, 11 octombrie, purtatorul de cuvant al Fortelor de Aparare Israeliene (IDF), Jonathan Conricus, care a caracterizat acest bilant drept ”uluitor…

- Israelul nu detine controlul deplin al teritoriului sau de-a lungul granitei cu Gaza, a declarat duminica un purtator de cuvant al Fortelor de Aparare Israeliene pentru CNN, in timp ce luni dimineata armata israeliana a spus ca luptele continua in sapte-opt zone, relateaza The Guardian, conform news.ro."Inca…