Stiri pe aceeasi tema

- In momentul in care armata israeliana a finalizat preluarea operaționala a orașului Khan Yunis din Fașia Gaza, sursele au confirmat ca Tzahal nu a gasit ostatici acolo, deși a descoperit mai multe tuneluri speciale cu cuști in care erau ținuți ostatici, scrie „Jerusalem Post“.

- Armata israeliana a denuntat luni „ folosirea brutala a ostaticilor nevinovati”, dupa difuzarea de catre Hamas a unei noi inregistrari video in care gruparea islamista palestiniana anunta moartea a doi barbati israelieni rapiti pe 7 octombrie si detinuti de atunci in Fasia Gaza, relateaza AFP, potrivit…

- Presa rebelilor houthi yemeniti au raportat sambata noi lovituri asupra Yemenului, a doua zi dupa bombardamentele americane si britanice impotriva unor tinte militare ale acestei miscari acuzate ca ameninta traficul maritim international in Marea Rosie, transmite AFP. Potrivit canalului al-Masirah,…

- Avioanele de lupta ale Forțelor Aeriene Israeliene au efectuat noaptea trecuta un val de lovituri aeriene in Fașia Gaza, in timp ce operațiunile la sol continua, a anunțat armata israeliana. Intre timp, bilanțul morților in Gaza a crescut la 21.822 de cand operațiunile militare israeliene au inceput…

- Tiruri intense ale tancurilor israeliene și bombardamente aeriene au lovit in noaptea de vineri spre sambata orașul Khan Younis din Fașia Gaza, au spus localnicii, dupa ce aproape 200 de persoane au fost raportate ca fiind ucise in ultimele 24 de ore in campania israeliana impotriva militanților Hamas,…

- Tancurile armatei israeliene au inaintat joi, 28 decembrie, adanc in interiorul unui oras din partea centrala a Fasiei Gaza, dupa mai multe zile de bombardamente neincetate care au fortat zeci de mii de palestinieni deja stramutati sa fuga intr-un nou exod, scrie Agerpres preluand Reuters.Oamenii care…

- Sirenele care anunța atacurile aeriene au pornit joi in comunitațile de la granița de sud a Israelului, potrivit BBC. Sirenele au fost activate in comunitațile din sudul Israelului, in apropiere de frontiera cu Gaza. Comunitațile Ein HaShlosha și Nirim au fost avertizate fiind vizate de rachete lansate…

- Luptele din Fașia Gaza au escaladat joi cu unele dintre cele mai intense bombardamente israeliene din timpul razboiului, iar Hamas și-a demonstrat capacitatea de a lansa rachete asupra Tel Aviv-ului, chiar daca inamicii s-au angajat in discuții serioase privind un nou armistițiu. Bombardamentele israeliene…