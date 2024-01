Stiri pe aceeasi tema

- Doua surori ale numarului 2 in miscarea terorista palestiniana Hamas, Saleh al-Arouri, ucis pe 2 ianuarie in Liban intr-un atac atribuit Israelului, au fost arestate de armata israeliana in noaptea de sambata spre duminica, a anuntat o asociatie de sprijin pentru detinutii palestinieni.

- Sefa diplomatiei franceze Catherine Colonna a lansat un apel sambata omologului sau iranian Hossein Amir-Abdollahian intr-o convorbire telefonica, cerand „Iranului si complicilor sai” sa inceteze „imediat” „actiunile lor destabilizatoare”, informeaza AFP. Colonna a declarat ca „a transmis un mesaj foarte…

- Statul Islamic (SI) revendica cele doua explozii soldate cu moartea a zeci de persoane si numerosi raniti la un cimitir, in sudul Iranului, la comemorarea a patru ani de la asasinarea generalului Gardienilor Revolutiei Qassem Soleimani intr-un atac cu un avion fara pilot (drona) american la Bagdad,…

- Șeful Hezbollah din Liban a declarat miercuri ca „nu poate ramane tacut” dupa uciderea șefului adjunct al Hamas la Beirut, scrie Reuters.Liderul Hezbollah, Hassan Nasrallah, a spus ca gruparea sa „nu poate ramane tacuta" in urma uciderii lui Arouri, pe care a numit-o „o crima periculoasa majora”,…

- Uciderea unui lider al Hamas de catre Israel, intr-un atac de marți asupra capitalei libaneze Beirut, alimenteaza riscul ca razboiul din Gaza sa se extinda mult dincolo de enclava palestiniana, potrivit unei analize a agenției Reuters. Israelul l-a ucis marți pe adjunctul liderului Hamas Saleh al-Arouri…

- Arouri, comandantul exilat al forțelor Hamas din Cisiordania ocupata și lider veteran al Hamas, care a petrecut 17 ani in inchisorile israeliene, era adjunctul liderului gruparii islamiste, Ismail Haniyeh.In atacul atribuit Israelului au fost ucise, in total, 6 persoane.Este prima data de la inceputul…