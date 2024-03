Numărul trei din Hamas a fost ucis după o operaţiune israeliană Numarul trei din Hamas, Marwan Issa, a murit intr-un atac aerian israelian, a declarat oficialul Casei Albe, Jake Sullivan, potrivit BBC . In calitate de comandant militar adjunct, Issa ar fi cel mai inalt lider al Hamas care a murit de la inceputul razboiului la 7 octombrie. Gruparea palestiniana, care controleaza Gaza, nu a comentat oficial informațiile despre moartea sa. Luni, președintele american Joe Biden a susținut un apel cu mize mari cu prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, despre direcția razboiului. Surse media israeliene au raportat ca Issa a fost ucis intr-un atac aerian israelian… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

