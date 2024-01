Stiri pe aceeasi tema

- Dupa trei luni de lupte, Israelul controleaza total nordul Fasiei Gaza, unde au fost ucisi peste 8.000 de teroristi Hamas si peste 30.000 de arme confiscate, a precizat purtatorul de cuvant al armatei israeliene, contraamiralul Daniel Hagari, transmite www.monitorulapararii.ro.Israelul controleaza…

- Armata israeliana spune ca a "finalizat distrugerea" structurii de comanda a Hamas in nordul Fașiei Gaza. Purtatorul de cuvant al armatei, Daniel Hagari, a declarat reporterilor ca militanții palestinieni opereaza acum in zona doar sporadic și in lipsa unor comandanți, informeaza Rador Radio Romania.El…

- Israelul a luptat pentru a prelua controlul deplin al nordului Gazei de la militanții Hamas, in timp ce liderii americani și israelieni au discutat despre perspectivele razboiului care dureaza de 11 saptamani, dupa ce Consiliul de Securitate al ONU a facut apel la mai mult ajutor pentru enclava. Sambata,…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat ca nu va permite ca Autoritatea Nationala Palestiniana (ANP), care guverneaza in unele zone din Cisiordania, sa preia controlul asupra Fasiei Gaza in cazul in care Israelul va reusi sa inlature Hamas de la putere. "Nu voi face greseala de a permite ANP…

- Hamas a pierdut controlul asupra nordului Fașiei Gaza, dupa ce mii de locuitori s-au deplasat spre sud, a declarat Rear Admiral Daniel Hagari, purtatorul de cuvant al armatei israeliene, intr-o informare televizata miercuri, conform dcnews.ro. “Am observat ca 50.000 de locuitori din Gaza s-au mutat…

- Armata israeliana si-a intensificat bombardamentele asupra Fasiei Gaza in ultimele 24 de ore, omorand in noaptea de sambata spre duminica alți doi membri de rang inalt ai Hamas, precum si alti militanti ai gruparii islamiste palestiniene.

- Israelul a avertizat ca isi va intensifica bombardamentele asupra Fasiei Gaza. Un purtator de cuvant al Armatei, amiralul Daniel Hagari, a afirmat ca intentia este aceea de a reduce riscul pentru militarii israelieni inaintea unei ofensive terestre asteptate impotriva Hamas. „Ne vom aprofunda atacurile.…