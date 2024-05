Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanții Hamas sugereaza ca ar putea accepta un armistițiu și analizeaza propunerea facuta in cadrul negocierilor de pace de la Cairo. O delegație a Hamas va merge in Egipt pentru a purta discuții.

- Secretarul de stat american Antony Blinken a indemnat luni Hamas sa accepte rapid o propunere israeliana de armistitiu in razboiul din Gaza si de eliberare a ostaticilor israelieni detinuti de gruparea militanta palestiniana, potrivit actualitate.org. Negociatorii Hamas erau asteptati sa se intalneasca…

- Organizatia islamista palestiniana Hamas le-a prezentat mediatorilor o contrapropunere pentru un acord privind ostaticii, dupa ce a respins o soluție de compromis indicata de SUA, Egipt și Qatar, in cadrul negocierilor indirecte privind razboiul din Gaza ce au centrul la Cairo.

- Un oficial al Hamas a declarat luni pentru Reuters ca negociatorii nu au inregistrat inca niciun progres in cadrul negocierilor privind o incetare a focului in Gaza, care au loc la Cairo, in Egipt, noteaza news.ro.

- Discuțiile de la Cairo privind incetarea focului in Gaza ajung la „punctul critic”. Afirmația aparține ministrului de Externe din Israel, Israel Katz. La negocieri participa parțile implicate in conflictul din Gaza și diplomați din Egipt, Qatar și SUA. Ministrul israelian Israel Katz a descris discuțiile…

- Se așteapta ca mediatorii sa se reuneasca din nou la Cairo, duminica, și sa caute o formula acceptabila pentru Israel și Hamas de incetare a focului in Gaza, au declarat surse citate de Reuters. Delegațiile din partea Israelului și din partea Hamas ar urma sa soseasca duminica la Cairo, au declarat…

- Cel puțin 11 palestinieni au fost uciși in urma unui atac aerian israelian asupra unei tabere de refugiați din Gaza. Printre victime se afla și personal medical, susține Ministerul Sanatații din Gaza. Alte 50 de persoane au fost ranite. Tabara de refugiați se afla in Rafah, langa o maternitate. In sudul…

- Reprezentanții Hamas au declarat ca au incheiat discuțiile privind o incetare a focului in razboiul cu Israelul, discuții care au avut loc la Cairo. Ei așteapta acum sa vada cu ce soluții vor veni mediatorii de la tratativele care vor urma in weekend cu Israelul. Hamas a incheiat discuțiile privind…