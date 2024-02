Reprezentanții Hamas au declarat ca au incheiat discuțiile privind o incetare a focului in razboiul cu Israelul, discuții care au avut loc la Cairo. Ei așteapta acum sa vada cu ce soluții vor veni mediatorii de la tratativele care vor urma in weekend cu Israelul. Hamas a incheiat discuțiile privind un eventual armistițiu cu Israelul, […] Articolul Razboi in Gaza, ziua 141. Hamas așteapta o noua propunere de armistițiu in urma discuțiilor mediatorilor cu Israelul a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .