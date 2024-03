Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 11 palestinieni au fost uciși in urma unui atac aerian israelian asupra unei tabere de refugiați din Gaza. Printre victime se afla și personal medical, susține Ministerul Sanatații din Gaza. Alte 50 de persoane au fost ranite. Tabara de refugiați se afla in Rafah, langa o maternitate. In sudul…

- Mediatorii se asteptau sa se reuneasca la Cairo, duminica, si sa caute o formula acceptabila pentru Israel si Hamas pentru o incetare a focului de durata in Gaza, afirma surse care au informatii privind negocierile, dupa ce guvernele straine au recurs la parasutarea de ajutoare pentru civilii disperati…

- Primul ministru al Israelului, Benyamin Netanyahu, a anunțat sambata ca a trimis negociatori la Cairo, la cererea președintelui Joe Biden, dar negocierile au luat sfarșit rapid, din cauza cererilor „iluzorii” ale mișcarii Hamas. Premierul israelian, citat de Reuters, a declarat de asemenea ca țara sa…

- Israelul a trimis negociatori pentru negocieri de armistițiu la Cairo, așa cum a solicitat Joe Biden, dar aceștia nu s-au intors pentru discuții suplimentare, deoarece cererile Hamas au fost „delirante”, a declarat sambata premierul Benjamin Netanyahu, noteaza Reuters, informeaza Mediafax. Intrebat…

- Oficiali egipteni au declarat marti ca au primit raspunsul Hamas la un acord-cadru de incetare a focului pentru Fasia Gaza, se arata intr-o declaratie a serviciului de informatii al Egiptului, relateaza Reuters, citat de news.ro."Vom discuta toate detaliile cadrului propus cu partile implicate pentru…

- Hezbollahul libanez a anuntat marti ca a lansat un atac cu drone impotriva unui centru de comanda al armatei israeliene in nordul Israelului, ca raspuns la eliminarea unui inalt responsabil al sau, Wissam Tawil, luni si a numarului doi al miscarii islamiste palestiniene Hamas, Saleh al-Arouri, saptamana…

- Propunerea Egiptului de a pune capat razboiului dintre Israel și Hamas vizeaza, printre altele, ca organizațiile teroriste aflate la conducerea exclavei sa predea puterea unei alte autoritați, relateaza agenția Reuters. Informații despre liniile generale ale planului redactat la Cairo au aparut la inceputul…