- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan le-a cerut sambata palestinienilor „sa se uneasca”, dupa o intalnire la Istanbul cu liderul Hamas, Ismail Haniyeh, potrivit AFP și Agerpres, preluate de ziarulprofit.ro. Cei doi lideri s-au intalnit mai mult de doua ore si jumatate la Palatul Dolmabahce, pentru…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a discutat despre eforturile de a livra ajutor umanitar in Fasia Gaza si de a ajunge la o pace echitabila si durabila in regiune in timpul unei intalniri cu liderul Hamas, Ismail Haniyeh, care a avut loc sambata la Istanbul.

- Seful miscarii islamiste palestiniene Hamas, Ismail Haniyeh, va avea in acest sfarsit de saptamana o intrevedere cu presedintele turc Recep Tayyip Erdogan in Turcia, a anuntat acestea din urma miercuri, informeaza AFP. „Liderul cauzei palestiniene va fi invitatul meu in acest weekend”, a declarat Erdogan…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a afirmat sambata, 9 martie, in cadrul unui discurs ținut la Istanbul, ca Turcia "ii sustine in mod ferm" pe liderii gruparii islamiste palestiniene Hamas, deși aceasta este considerata o miscare terorista de catre SUA si Uniunea Europeana, scrie Agerpres preluand…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a anuntat vineri ca tara sa se ofera sa gazduiasca un summit pentru incheierea pacii intre Rusia si Ucraina, pentru a pune capat razboiului, transmite Reuters. La o conferinta de presa dupa o intalnire la Istanbul cu omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski, Erdogan…

- Președinții Turciei și Ucrainei se vor intalni astazi, la Istanbul. Tayyip Erdogan și Volodimir Zelenski vor discuta despre razboiul din Ucraina. Liderul ucrainean va sosi in Turcia vineri dupa-amiaza. O sursa a sugerat ca liderul de la Ankara se va concentra pe accentuarea relațiilor bune dintre cele…