- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a discutat despre eforturile de a livra ajutor umanitar in Fasia Gaza si de a ajunge la o pace echitabila si durabila in regiune in timpul unei intalniri cu liderul Hamas, Ismail Haniyeh, care a avut loc sambata la Istanbul.

- Turcia l-a acuzat miercuri pe premierul israelian Benjamin Netanyahu ca intentioneaza sa traga Orientul Mijlociu in razboi „pentru a ramane la putere”, pe fondul unui conflict sangeros in Fasia Gaza cu miscarea palestiniana Hamas, relateaza AFP. „Este evident ca (Benjamin) Netanyahu incearca sa traga…

- Seful miscarii islamiste palestiniene Hamas, Ismail Haniyeh, va avea in acest sfarsit de saptamana o intrevedere cu presedintele turc Recep Tayyip Erdogan in Turcia, a anuntat acestea din urma miercuri, informeaza AFP. „Liderul cauzei palestiniene va fi invitatul meu in acest weekend”, a declarat Erdogan…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a fost surprins vizibil sambata, 9 martie, de huiduielile impotriva unui candidat din partidul sau (AKP), pe care tocmai il prezentase alegatorilor in orașul Sanliurfa, din sud-estul tarii, scrie Agerpres preluand AFP.Spre sfarsitul unui miting in aer liber, in…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a afirmat sambata, 9 martie, in cadrul unui discurs ținut la Istanbul, ca Turcia "ii sustine in mod ferm" pe liderii gruparii islamiste palestiniene Hamas, deși aceasta este considerata o miscare terorista de catre SUA si Uniunea Europeana, scrie Agerpres preluand…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a ajuns vineri la Istanbul, unde are prevazute discutii cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, principalul subiect fiind razboiul purtat de Rusia impotriva Ucrainei.

- Fostul președinte al Republicii Moldova, liderul Partidul Socialistilor, Igor Dodon, l-a felicitat pe președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, cu ocazia zilei de naștere. Liderul turc implinește astazi 70 de ani.