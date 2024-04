Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a discutat despre eforturile de a livra ajutor umanitar in Fasia Gaza si de a ajunge la o pace echitabila si durabila in regiune in timpul unei intalniri cu liderul Hamas, Ismail Haniyeh, care a avut loc sambata la Istanbul.

- Seful miscarii islamiste palestiniene Hamas, Ismail Haniyeh, va avea in acest sfarsit de saptamana o intrevedere cu presedintele turc Recep Tayyip Erdogan in Turcia, a anuntat acestea din urma miercuri, informeaza AFP. „Liderul cauzei palestiniene va fi invitatul meu in acest weekend”, a declarat Erdogan…

- Liderul Hamas, Ismail Haniyeh, a acuzat marti Israelul ca "saboteaza" negocierile in vederea unui armistitiu in Fasia Gaza cu operatiunea sa lansata luni inainte de zorii zilei impotriva spitalului Al-Shifa din Gaza, noteaza AFP. Actiunea fortelor israeliene "in complexul medical Al-Shifa confirma…