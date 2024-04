Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a discutat despre eforturile de a livra ajutor umanitar in Fasia Gaza si de a ajunge la o pace echitabila si durabila in regiune in timpul unei intalniri cu liderul Hamas, Ismail Haniyeh, care a avut loc sambata la Istanbul.

- Președintele Turciei, Recep Erdogan, s-a intalnit, sambata, cu șeful organizației politice a gruparii teroriste Hamas, Ismail Haniyeh, și le-a transmis palestinienilor „sa se uneasca”, intr-un evident mesaj de sfidare fața de Israel, intr-o perioada in care relațiile turco-israeliene au ajuns la un…

- Turcia l-a acuzat miercuri pe premierul israelian Benjamin Netanyahu ca intentioneaza sa traga Orientul Mijlociu in razboi „pentru a ramane la putere”, pe fondul unui conflict sangeros in Fasia Gaza cu miscarea palestiniana Hamas, relateaza AFP. „Este evident ca (Benjamin) Netanyahu incearca sa traga…

- Seful miscarii islamiste palestiniene Hamas, Ismail Haniyeh, va avea in acest sfarsit de saptamana o intrevedere cu presedintele turc Recep Tayyip Erdogan in Turcia, a anuntat acestea din urma miercuri, informeaza AFP. „Liderul cauzei palestiniene va fi invitatul meu in acest weekend”, a declarat Erdogan…

- Presedintele Turciei, Recep Erdogan, a prezentat, miercuri, condoleante liderului politic al Hamas, Ismail Haniyeh, caruia i-au fost ucisi trei fii in Fasia Gaza in timpul unui atac revendicat de israelieni, au anunțat reprezentanții sai de presa. Declarațiile liderului turc vin intr-un moment de deteriorare…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si-a avertizat propria formatiune politica islamist-conservatoare, Partidul Justitiei si Dezvoltarii (AKP), asupra riscului sa piarda si mai mult din sprijinul popular dupa eșecul usturator in alegerile municipale de duminica, reprosandu-le politicienilor din acest…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a afirmat sambata, 9 martie, in cadrul unui discurs ținut la Istanbul, ca Turcia "ii sustine in mod ferm" pe liderii gruparii islamiste palestiniene Hamas, deși aceasta este considerata o miscare terorista de catre SUA si Uniunea Europeana, scrie Agerpres preluand…

- Presedintele american, Joe Biden, a cerut Hamas sa accepte un acord de incetare a focului in Gaza, pana in luna sfanta musulmana a Ramadanului, in timp ce gruparea militanta palestiniana a avertizat ca discutiile pentru armistitiu si eliberarea ostaticilor nu pot continua „la nesfarsit”, transmite AFP,…