Forțele israeliene au lansat un raid nocturn asupra spitalului al-Shifa din Gaza, scrie BBC. Un purtator de cuvant al Forțelor de Aparare Israeliene a declarat ca IDF desfașoara o „operațiune de mare precizie in zone limitate" ale spitalului. Conform IDF, „teroriștii" s-au regrupat in interiorul spitalului și il folosesc pentru a lansa atacuri.