Stiri pe aceeasi tema

- Eforturile de a asigura un acord privind incetarea focului intre Israel si Hamas in Gaza sunt in desfasurare, a declarat sambata agentia de informatii israeliana Mossad, in pofida sperantelor slabe pentru un armistitiu in timpul lunii sfinte musulmane a Ramadanului, informeaza Reuters, conform News.ro.…

- Eforturile de a asigura un acord privind incetarea focului intre Israel si Hamas in Gaza sunt in desfasurare, a declarat sambata agentia de informatii israeliana Mossad, in pofida sperantelor slabe pentru un armistitiu in timpul lunii sfinte musulmane a Ramadanului, informeaza Reuters. Seful Mossad-ului,…

- Se așteapta ca mediatorii sa se reuneasca din nou la Cairo, duminica, și sa caute o formula acceptabila pentru Israel și Hamas de incetare a focului in Gaza, au declarat surse citate de Reuters. Delegațiile din partea Israelului și din partea Hamas ar urma sa soseasca duminica la Cairo, au declarat…

- Cel puțin 11 palestinieni au fost uciși in urma unui atac aerian israelian asupra unei tabere de refugiați din Gaza. Printre victime se afla și personal medical, susține Ministerul Sanatații din Gaza. Alte 50 de persoane au fost ranite. Tabara de refugiați se afla in Rafah, langa o maternitate. In sudul…

- Hamas analizeaza proiectul de armistițiu in Fașia Gaza discutat la Paris, care prevede o pauza de 40 de zile in toate operațiunile militare și schimbul de prizonieri palestinieni cu ostatici israelieni intr-un raport de 10 la 1, a declarat marți pentru Reuters o sursa de rang inalt apropiata discuțiilor.Noul…

- Presedintele american Joe Biden a declarat ca Israelul este de acord sa opreasca activitatile militare in Gaza pentru luna sfanta musulmana a Ramadanului, in timp ce Hamas studiaza un proiect de propunere pentru un armistitiu care include o pauza in lupte si un schimb de detinuti si ostatici, relateaza…

- Mediatorii din SUA, Qatar și Egipt cauta soluții pentru a depași diferențele dintre Israel și Hamas cu privire la un plan de incetare a focului in Gaza, dupa ce grupul palestinian a raspuns la propunerea de pauza prelungita a luptelor și de eliberare a ostaticilor, scrie Reuters. Hamas a raspuns marți…

- Șeful Mossad, David Barnea, va calatori din nou in Europa in urmatoarele zile pentru a discuta cu premierul qatarez Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani despre un potențial acord cu Hamas privind restul ostaticilor care sunt in majoritate barbați civili și militari, potrivit presei evreiești.