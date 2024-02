Stiri pe aceeasi tema

- Exista „o oportunitate extraordinara” in urmatoarele luni ca Israelul sa isi normalizeze relatiile cu vecinii sai arabi, a declarat sambata secretarul de stat al SUA Antony Blinken, subliniind totodata necesitatea crearii unui stat palestinian, transmite Reuters.

- Mediatorii din SUA, Qatar și Egipt cauta soluții pentru a depași diferențele dintre Israel și Hamas cu privire la un plan de incetare a focului in Gaza, dupa ce grupul palestinian a raspuns la propunerea de pauza prelungita a luptelor și de eliberare a ostaticilor, scrie Reuters. Hamas a raspuns marți…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a ramas blocat pentru scurt timp, miercuri, la Zurich, dupa ce avionul sau a suferit o „defectiune critica” legata de o scurgere de oxigen ce nu a putut fi remediata, relateaza Reuters si Bloomberg, preluate de News.ro.

- Cum poate fi izolat Iranul: Secretarul de stat american Antony Blinken a gasit soluțiaOferirea unei cai catre un stat palestinian este cea mai buna modalitate de a stabiliza regiunea și de a izola Iranul și apropiații sai, a declarat joi secretarul de stat american Antony Blinken. El a incheiat la…

- Secretarul de stat american Antony Blinken va avea luni discutii in Emiratele Arabe Unite si Arabia Saudita, inainte de a se indrepta spre Israel, dupa ce a avertizat ca razboiul din Gaza s-ar putea extinde in intreaga regiune in lipsa unor eforturi de pace coordonate, in timp ce Israelul a promis ca…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat marți ca dreptul internațional trebuie sa se aplice in toate conflictele, dar a explicat ca razboiul dintre Rusia și Ucraina este foarte diferit de cel dintre Israel și Hamas, potrivit Reuters.

- Mai multe persoane din Gaza sunt expuse riscului de moarte din cauza bolilor decat din cauza bombardamentelor, susține un reprezentant al Organizației Mondiale a Sanatații, potrivit Reuters. Mai mulți oameni ar putea sa moara din cauza bolilor decat din cauza bombardamentelor din Gaza daca sistemul…

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, va sublinia in aceasta saptamana in Europa sprijinul continuu al alianței NATO pentru Ucraina in razboiul cu Rusia, a declarat, luni, cel mai inalt oficial al Departamentului de Stat pentru Europa, potrivit Reuters. Razboiul dintre Israel și Hamas și tensiunile…