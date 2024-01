Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce la TV și in presa scrisa online s-au rostogolit, de la inceputul anului, diferite subiecte precum cel referitor la IPS Teodosie care vorbea despre ”necurațirea femeii”, fumatori și agheasma, pe rețelele de socializare subiectele in trending au fost fost diferite in unele cazuri. Cel mai viral…

- Americanii sunt „siguri” ca Hamas și Jihadul Islamic Palestinian au folosit cel mai mare spital din Gaza pentru a ține „cel puțin cațiva” ostatici capturați in timpul atacului din 7 octombrie, potrivit Sky News. Concluziile evaluarii facute de serviciile secrete SUA au fost prezentate de un oficial…

- Israelul a interceptat cel puțin 12 rachete lansate din Gaza la doar cateva minute de la inceputul anului 2024, potrivit CNN. Sirenele au fost auzite in noaptea de duminica spre luni in toate regiunile din sudul și centrul Israelului. Brigazile Al-Qassam, aripa militara a Hamas, au publicat o declarație…

- Generalul Valeri Zalujni, care ar avea o relatie tensionata cu presedintele Volodimir Zelenski, a iesit marti in prima sa conferinta de presa pe timp de razboi, la o zi dupa ce parlamentul ucrainean a publicat textul unui proiect de lege care prevede schimbari ale programului de recrutare al armatei,…

- Capitala Ucrainei a suferit sambata ceea ce oficialii au declarat ca a fost cel mai mare atac cu drone al Rusiei din timpul razboiului, soldat cu cinci raniți, scrie Reuters. Atacul cu zeci de drone a vizat diferite cartiere ale Kievului, la primele ore ale dimineții. Avertizarea de raid aerian a durat…

- Cintareața pop rusa Alla Pugaciova a avut o apariție in rețea pentru prima data in ultimele patru luni. Interpreta a publicat o serie de fotografii pe contul ei de Instagram. Artista a postat online fotografii cu cei mai mici dintre copiii ei, Harry și Lisa, precum și fotografii comune cu soțul ei,…

- In razboiul dintre Israel si gruparea islamista Hamas si-au pierdut viata pana acum 31 de jurnalisti, arata datele Comitetului pentru Protectia Jurnalistilor (CPJ), preluate marti de AFP.

- O echipa medicala a Crucii Rosii a intrat in Fasia Gaza pentru prima data de la inceputul razboiului dintre Israel si Hamas, a anuntat vineri un purtator de cuvant al Comitetului International al Crucii Rosii (CICR).