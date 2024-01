Stiri pe aceeasi tema

- Rebelii houthi au anuntat joi ca fortele americane si britanice au lansat o a patra runda de lovituri in Yemen, asigurand in acelasi timp ca isi vor continua atacurile asupra navelor din Marea Rosie, transmite AFP. „Agresiunea americano-britanica a vizat guvernoratele Hodeida, Taiz, Dhamar, Al-Bayda…

- Noi "atacuri americano-britanice" au fost lansate duminica impotriva orasului-port Hodeida, in zona de vest a Yemenului controlat de rebelii houthi pro-iranieni, au anuntat media acestei miscari, relateaza AFP, potrivit Agerpres."Atacuri aeriene ale agresorului americano-britanic au lovit Hodeida",…

- Mass-media rebelilor houthi yemeniti au raportat sambata noi lovituri asupra Yemenului, a doua zi dupa bombardamentele americane si britanice impotriva unor tinte militare ale acestei miscari acuzate ca ameninta traficul maritim international in Marea Rosie, transmite AFP, potrivit Agerpres. Potrivit…

- Mass-media rebelilor houthi yemeniti au raportat sambata noi lovituri asupra Yemenului, a doua zi dupa bombardamentele americane si britanice impotriva unor tinte militare ale acestei miscari acuzate ca ameninta traficul maritim international in Marea Rosie, transmite AFP, potrivit Agerpres. Potrivit…

- Pentagonul a declarat vineri ca rebelii houthi din Yemen au efectuat o lovitura de riposta dupa atacurile aeriene ale fortelor americane si britanice asupra unor pozitii ale houthi din Yemen, informeaza Rador Radio Romania.Rebelii houthi au lansat o racheta spre o nava comerciala care tranzita Marea…

- VIDEO - Reacție ferma in Yemen: protest uriaș dupa atacul americano-britanic impotriva rebelilor HouthiOamenii din Yemen au ieșit in strada dupa atacul americano-britanic impotriva rebelilor Houthi din Yemen. O mulține de oameni a blocat strazile la Saada, numarul persoanelor fiind greu de estimat.Manifestanții…

- Armata americana a distrus marti in Marea Rosie 12 drone si cinci rachete de atac lansate de houthi, un grup rebel din Yemen sustinut de Iran care spune ca a vizat un vas, precum si Israelul, noteaza AFP, scrie Agerpres. Statele Unite patruleaza regiunea considerata strategica pentru comerțul global…

- Nava comerciala Galaxy Leader capturata in noiembrie in Marea Roșie de catre rebelii houthi din Yemen a fost transformata in atracție turistica. Cargoul, la bordul caruia se afla și-un roman, este ancorat in largul unui port. Rebelii organizeaza excursii in grup la bordul vasului pe puntea caruia au…