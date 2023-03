Ratele creditelor cu IRCC vor fi mai mari cu 66% față de 1 ianuarie 2022 Ratele creditelor ipotecare cu dobanda legata de Indicele de Referința pentru Creditele Consumatorilor (IRCC) vor fi de la 1 aprilie 2023 mai mari cu 66% peste nivelul de la inceputul lui 2022, pentru ca evoluția IRCC a fost ascendenta. IRCC va fi de 5,99%, iar rata va ajunge la 2.289 lei pentru un credit de 300.000 de lei pe 30 de ani contractat in ianuarie 2022. In prima luna din anul trecut, rata era 1.378 lei. In acest ritm, IRCC ar putea depași ROBOR. Vechiul indice, pe baza caruia se calculeaza dobanzile la creditele mai vechi de aprilie 2019, a scazut la 6,95%. In același timp, analiștii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

