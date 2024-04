Băncile trebuie să actualizeze ratele românilor! Modificări pentru oamenii care au luat credite Romanii care s-au imprumutat de la banci vor plati rate mai mici, de la 1 aprilie 2024. Dar nu cu mult mai mici. De ce? Pentru ca indicele IRCC a scazut, intr-adevar, dar aproape insesizabil. Diferenta va fi, deci, de doar cativa lei. IRCC, la 5,90% Indicele a scazut pentru prima data dupa trei trimestre […] The post Bancile trebuie sa actualizeze ratele romanilor! Modificari pentru oamenii care au luat credite first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

