Stiri pe aceeasi tema

- Transportatorii din Romania sunt umiliti si au pierderi financiare uriase ca sunt nevoiti sa astepte ore in sir si chiar zile la punctele de trecere a frontierei, a atras atenția, in Parlamentul European, Dan Nica.„Astazi, in Romania, zeci de mii de transportatori sunt in strada si protesteaza pentru…

- Partidul Popular European (PPE) isi va organiza congresul pe 6 si 7 martie la complexul Romexpo din Bucuresti, a anuntat joi formatiunea politica paneuropeana intr-un comunicat.Gazduit de Partidul National Liberal, de presedintele PPE Manfred Weber si de secretarul general al PPE, Thanasis Bakolas,…

- Președintele Klaus Iohannis ar urma sa susțina un discurs in plenul Parlamentului European la inceputul lunii februarie, ca urmare a unei invitații primite de la Roberta Metsola, potrivit unor surse politice. Tema discursului va fi viitorul Europei, dat fiind ca in luna iunie au loc alegeri europarlamentare.…

- Miercuri, 22 noiembrie, Parlamentul European a adoptat acordul referitor la Bugetul Uniunii Europene pentru anul 2024, acesta fiind negociat de un eurodeputat roman. „Negociat, votat, semnat!” a transmis europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan, pe pagina sa de Facebook. „Alaturi de președinta Parlamentului…

- Consiliul Justiție și Afaceri Interne al Comisiei Europene va aduce in discuție, din nou, pe 5 decembrie, aderarea Romaniei și Bulgariei la Spațiul Schengen. Europarlamentarul USR Vlad Gheorghe anunța ca aderarea Romaniei și a Bulgariei la Schengen se va afla iar pe ordinea de zi a Consiliului JAI de…