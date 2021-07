Rapper arestat la Paris pentru transport de canabis

Stiri pe aceeasi tema

- Franta va continua sa exploateze ultima termocentrala pe carbune cel putin pana in anul 2024, in loc de 2022 cum se preconiza anterior, dupa ce proiectul reconversiei pe biomasa a termocentralei de la Cordemais, vestul Frantei, a fost abandonat. Anunțul a fost facut de Ministerul Tranzitiei Ecologice…

- Probleme pentru Lil Baby, care a fost arestat la Paris. Rapperul american Dominique Jones, al carui nume de scena este Lil Baby, a fost reținut pentru ca ar fi transportat de canabis. Lil Baby a venit la Paris pentru a asista la Saptamana Modei. In momentul in care a fost reținut de polițiști, el se...…

- Politia franceza l-a arestat la Paris pe rapperul american Dominique Jones, al carui nume de scena este Lil Baby, pentru transport prezumtiv de canabis, a anuntat vineri o sursa judiciara, confirmand o informatie publicata joi de AFP, relateaza Reuters, arata Agerpres. Lil Baby a fost arestat…

- Un barbat in varsta de 36 de ani a fost arestat de polițiști, dupa ce a lasat un pistol cu 9 gloanțe intr-o cabina de proba aflata intr-un centru comercial. “In data de 22 iunie 2021, polițiști din cadrul Direcției Generale de Politie a Municipiului București – Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe…

- Florian Tudor, zis Rechinul, cel mai cautat roman din Mexic, a fost prins. Barbatul a fost arestat joi seara in Quintana Roo. ”Rechinul” este acuzat de conducerea unei grupari mafiote in Cancun, grupare care a furat peste un miliard de dolari prin clonarea de carduri și spalare de bani. Pe numele lui…

- A fost trafic intens la frontierele terestre ale Romaniei. Peste 40.500 de persoane au intrat in tara, in ultimele 24 de ore. In ultimele 24 de ore au intrat in țara aproximativ 15.900 de mijloace de transport. In același interval, 44.100 de persoane au iesit din țara, conform Politiei de Frontiera.…