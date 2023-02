Stiri pe aceeasi tema

Vanzarile de masini din Rusia s-au prabusit cu 58,8% in 2022, a anuntat joi Asociatia Intreprinderilor Europene (AEB), in timp ce industria auto se resimte de impactul sanctiunilor occidentale asupra Moscovei, relateaza Reuters, potrivit news.ro.

Grupul auto german Bayerische Motoren Werke AG a anuntat marti ca a livrat un numar total de 2,4 milioane de vehicule in 2022, cu 4,8% mai putine decat in 2021, in conditiile in care blocajele de pe lanturile de aprovizionare provocate de carantina din China si razboiul din Ucraina au afectat livrarile,…

Actiunile companiilor europene sunt pe cale sa inregistreze cel mai prost an din 2018 incoace, dupa ce economia a fost ravasita de cresterea dobanzilor si de razboiul din Ucraina

Vanzarile cu amanuntul din SUA au crescut cu 7,6% in intervalul 1 noiembrie-24 decembrie, anunța news.ro. Creșterea se datoreaza cumparaturilor pentru sarbatorile de iarna, cumparatorii fiind atrasi de discounturile mari, potrivit unui raport realizat de Mastercard, citat de Reuters.

Ultimii patru ani, incepand cu 2019, au fost grei pentru industria romaneasca, asa cum arata datele statistice, dar 2022 a fost crancen: preturile de productie au fost aruncate in aer si multe activitati de productie s-au inchis .

Premierul Nicolae Ciuca anunta ca in sedinta de Guvern de luni va fi dezbatut un proiect de ordonanta de urgenta in baza caruia 1,25 de miliarde de euro din fonduri europene vor fi utilizate pentru cresterea eficientei energetice a blocurilor, informeaza Agerpres. „In agenda de astazi avem un proiect…

Guvernul Marii Britanii a anuntat vineri reforme ample ale reglementarilor sale financiare, despre care spune ca vor revizui legile UE care "sufoca cresterea", transmite CNBC, citat de news.ro.

Exporturile UE de masini electrice si hibride au crescut anul trecut cu 69%, in termeni valorici, la 42 miliarde de euro (44,26 miliarde de dolari), depasind importurile pentru al doilea an, conform datelor Eurostat, transmite Reuters.