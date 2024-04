Ziua Pământului – Omenirea produce anual peste 60 miliarde de kilograme de deşeuri electrice – studiu „Daca intreaga cantitate de deseuri de echipamente electrice si electronice s-ar incarca in tiruri de 40 de tone, avand 25 metri lungime fiecare, sirul de tiruri necesare ar inconjura Pamantul la Ecuator”, arata Roxana Puia, marketing director al Asociatiei ENVIRON. Cresterea vertiginoasa a cantitatii de EEE. La nivel global, cantitatea de echipamente electrice si electronice noi plasata pe piata a crescut de la 62 miliarde kg in 2010 la 96 miliarde kg in 2022. Se prevede ca va continua sa creasca pana la 120 miliarde kg in 2030. In acelasi timp a crescut si cantitatea de deseuri electronice colectate… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Deșeurile de Echipamente Electrice și Electronice (DEEE) generate in fiecare an pe glob se masoara in zeci de miliarde de kilograme. Aproape 40 de mii de tone de deșeuri electronice colectate de Environ anul trecut. Omenirea a produs in anul 2022 peste 62 de miliarde de kilograme DEEE, adica o medie…

Presedintele Organizatiei Judetene PNL Sibiu, ministrul Culturii, Raluca Turcan, a declarat vineri ca „extremismul e real si e o problema", iar cresterea acestuia in Romania a fost cauzata si de cearta dintre liberali si social-democrati si nereusita in privinta aderarii la spatiul Schengen.

Asociatia Environ, una dintre primele organizatii licentiate in Romania pentru transfer de responsabilitate in domeniul colectarii deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE), a anuntat joi, printr-un comunicat de presa, ca a gestionat in 2023 o cantitate de 39.165 tone deseuri

