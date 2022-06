Stiri pe aceeasi tema

- Directorii executivi din Europa Centrala și de Est (ECE), inclusiv din Romania, sunt mai ingrijorați decat omologii lor de la nivel global de riscurile cu care se confrunta companiile in prezent, precum competiția, modelul operațional, securitatea cibernetica sau contextul geopolitic, dar, in același…

- Directorii executivi din Europa Centrala si de Est (ECE), inclusiv din Romania, sunt mai ingrijorati decat omologii lor de la nivel global de riscurile cu care se confrunta companiile in prezent, potrivit unui studiu realizat de PwC.

- Daca Vladimir Putin ar decide sa poarte un razboi cu Occidentul, primul pas al Moscovei ar fi ocuparea unei fașii terestre care ar face legatura intre Belarusul aliat și enclava rusa Kaliningrad, separand astfel statele baltice de Polonia, scrie publicația europeana Politico . Cat de protejat este acest…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, spune intr-un interviu pentru AFP ca in contextul invaziei ruse din Ucraina, Alianta Nord-Atlantica nu mai este legata de vechile sale angajamente fata de Moscova de a nu desfasura forte in Europa de Est, relateaza Agerpres. „Actul fondator” referitor…

- ”Nivelul ridicat de activitate din piata investitiilor imobiliare in prima parte a acestui an indica faptul ca volumul total al investitiilor in Romania ar putea depasi 1 miliard de euro in 2022, potrivit consultantilor Colliers. Numai cateva tranzactii de mare anvergura, in stadii destul de avansate…

- Presiunea creata de conflictul din Ucraina, suprapusa peste cea creata de pandemie, ii obliga pe directorii companiilor din Romania (CEO) sa caute modalitați de a-și echilibra și remodela portofoliile. Și, conform unui studiu realizat de EY printre CEO de companii, investițiile strategice au fost amanate…