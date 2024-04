Raport Europol: 821 de rețele criminale acționează în Europa Potrivit unui raport al Europol , 821 de rețele criminale periculoase sunt active in UE și amenința cetațenii și statul de drept. Aceste bande, cu peste 25.000 de membri, sunt extrem de profesioniste și nemiloase, potrivit raportului asupra crimei organizate prezentat la Haga și Bruxelles. Afacerea principala a membrilor din rețele este traficul de droguri. Fiecare a doua rețea este implicata. Este trafcata in principal cocaina, dar și droguri sintetice și canabis. Alte infracțiuni includ frauda, ​​efracția și furtul, traficul de persoane și de migranți, arata investigatorii Europol Comisarul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

