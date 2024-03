Raport de evaluare a activitatii desfasurate la nivelul Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Constanta in anul 2023 (DOCUMENT)

Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul local al municipiului Constanta este convocat in sedinta ordinara, joi, 29 februarie 2024, ora 16.30 , in sala "Remus Opreanu" a Consiliului Judetean Constanta.Pe ordinea de zi se afla mai multe proiecte, printre care si proiect de hotarare nr. 67 2024 pentru modificarea HCL nr. 401 2019 privind…

- Consiliul local al municipiului Constanta este convocat in sedinta ordinara, joi, 29 februarie 2024, ora 16.30 , in sala "Remus Opreanu" a Consiliului Judetean Constanta.Pe ordinea de zi se afla mai multe proiecte, printre care si proiect de hotarare nr. 64 2024 pentru modificarea HCL nr. 31 2024 privind…

- O noua sedinta a Colegiului Prefectural, azi, 14 februarie 2024. Astazi, 14.02.2024, in sala "Remus Opreanu" a Palatului Administrativ, se desfasoara o noua sedinta a Colegiului Prefectural. Ordinea de zi a sedintei cuprinde: bull;Prezentarea bilantului activitatii desfasurate de catre Directia de Sanatate…

- Maine, 14.02.2024, incepand cu ora 11:00, in sala "Remus Opreanu" a Palatului Administrativ se va desfasura o noua sedinta a Colegiului Prefectural, potrivit Institutiei Prefectului judetului Constanta. Conform sursei, ordinea de zi a sedintei cuprinde: bull; Prezentarea bilantului activitatii desfasurate…

- Nr.2 din 07 februarie 2024 COMUNICAT DE PRESA Raport de evaluare a activitatii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Barbu Catargiu" al judetului Ialomita, in anul 2023 Avand in vedere diversitatea misiunilor operative, precum si provocarile care au aparut in gestionarea diferitelor situatii de…

- Sedinta extraordinara a Consiliului Judetean Constanta se va desfasura pe data de 8 februarie. Pe ordinea de zi se afla si proiectul privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Sfantul Apostol Andrei" Constanta pe anul 2024. Pe data de 08.02.2024,…

- Se convoaca Consiliul Judetean Constanta in sedinta extraordinara pentru data de 08.02.2024, ora 10,00, in Sala "Remus Opreanu" din cadrul Palatului Administrativ, sedinta ce se va desfasura in format fizic . Printre proiectele de pe ordinea de zi, se numara si un proiect ce vizeaza Centrul Judetean…

- Joi, 8 februarie 2024, de la ora 10:00, consilierii judeteni sunt convocati in sedinta extraordinara, in Sala "Remus Opreanu". Sedinta se va desfasura in format fizic. Consilierii au mai multe proiecte pe masa, unul dintre ele fiind Proiect de Hotarare nr. 18 01.02.2024 privind aprobarea Bugetului de…