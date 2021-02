RAPORT Cum a influentat pandemia de coronavirus turismul, in luna decembrie. Au venit cu aproape 70% mai putini turisti straini

Stiri pe aceeasi tema

- Sosirile in structurile de primire turistica cu functiuni de cazare au scazut cu 59% in luna decembrie 2020, comparativ cu luna corespunzatoare din anul precedent, iar innoptarile cu 63%, in timp ce comparativ cu luna decembrie 2019, in luna decembrie 2020, la punctele de frontiera, sosirile vizitatorilor…

- Sosirile vizitatorilor straini in Romania au scazut in decembrie 2020, fata de luna similara din 2019, cu 69%, iar plecarile in strainatate ale vizitatorilor romani cu 69,1%, potrivit datelor Institutului National de Statistica, remise miercuri AGERPRES. In ceea ce priveste sosirile in…

- Numarul de sosiri, respectiv innoptari nu include persoanele aflate in carantina, cazate in structurile turistice. "Sosirile inregistrate in structurile de primire turistica in luna decembrie 2020 au insumat 341.800, in scadere cu 59% fata de cele din luna decembrie 2019. Din numarul total de sosiri,…

- In perioada ianuarie-noiembrie 2020, fata de aceeasi perioada a anului trecut, sosirile turiștilor in județul Brașov au scazut cu 49,1%. Cu toate acestea județul nostru se menține pe locul al doilea, la nivel național. Sosirile inregistrate in structurile de primire turistica cu functiuni de cazare…

- Sosirile in structurile de primire turistica cu functiuni de cazare au scazut in noiembrie 2020 cu 62,5%, iar innoptarile cu 64,7%, fata de noiembrie 2019, arata datele publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS). Numarul de sosiri ale turistilor in structurile de primire turistica…

- ”Sosirile inregistrate in structurile deprimire turistica in luna noiembrie 2020 au insumat 338.700, in scadere cu 62,5% fata de cele din luna noiembrie 2019. Din numarul total de sosiri, in luna noiembrie 2020 sosirile turistilor romani in structurile de primire turistica cu functiuni de cazare au…

- ”Sosirile inregistrate in structurile deprimire turistica in luna octombrie 2020 au insumat 493.100, in scadere cu 54,4% fata de cele din luna octombrie 2019. Din numarul total de sosiri, in luna octombrie 2020 sosirile turistilor romani in structurile de primire turistica cu functiuni de cazare au…

- Sosirile inregistrate in structurile de primire turistica au scazut cu 54,4%, in luna octombrie 2020 au insumat, acestea insumand 493.100, turistii straini reprezentand 5%, potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS). Innoptarile inregistrate in structurile de primire turistica…